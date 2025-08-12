Современный человек может страдать головной болью из‑за предка-неандертальца

Ученые сравнили особенности черепа представителей разных времен

Предрасположенность некоторых людей к головным болям может являться наследием неандертальских предков. Ученым в новом исследовании удалось выявить взаимосвязь аномальных развитий мозга и ДНК древних гоминидов, объясняющих склонность части людей к хроническим мигренозным болям.

«Из-за аномалии Киари I типа (CM-I) — при этом дефекте происходит выпячивание мозга в область спинномозгового канала, случаются приступы головных болей, болей в шее, а при отягощенном случае и риски неврологических нарушений», — сообщается об исследовании.

Представителями науки было изучено свыше ста 3D-моделей черепа современного человека и останки черепов, принадлежащих неандертальцам, Homo erectus и Homo heidelbergensis. Установлено, что у людей с аномалией CM-I формы черепных коробок ближе именно к неандертальским.

Читайте также: Внезапная головная боль может быть при инсульте.

Смотрите еще: Мозгу для питания нужны вовсе не сладости.