«Совам» разрешили поздний отход ко сну

При возможности не надо «ломать» свой хронотип

Всем нам хорошо известно о важности крепкого и продолжительного сна для здоровья. Однако мир всегда делился на «сов» и «жаворонков», потому не всякой «птичке» удается следовать врачебным рекомендациям и ложиться в постель до 11 вечера.

Современные исследования предполагают возможность отхода ко сну для «сов» в более подходящее для них время, особенно хорошо, если вставать при этом ранним утром ночным «пташкам» не требуется.

«По хронотипу люди бывают „совами“, для которых типичны позднее засыпание и поздний подъем, или „жаворонками“, которым нравится ложиться и вставать пораньше, либо „голубями“ — промежуточным типом. Для „жаворонков“ и „голубей“ ранний отход ко сну приемлем, для „сов“ же отбой в 23 часа станет ненужным стрессом», — объясняют сомнологи.

Заснуть в такое время «совы» все равно не смогут, будут только ворочаться, нервничать и рисковать выработать условный рефлекс, когда постель станет ассоциироваться с бессонницей. Поэтому ложиться в кровать нужно только при наличии желания спать. Когда «сова» живет по режиму «жаворонка», организм серьезно страдает.

При нарушениях сна, сохраняющихся на протяжении длительного периода, следует обратиться к врачу, иначе есть риски заболеть. Плохой сон или бессонница влекут за собой проблемы в виде тревожного расстройства, кардиопатологий, сахарного диабета.

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