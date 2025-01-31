Социальная активность снижает риски деменции почти на 40%

Это также продлевает человеку жизнь

Сохранить ясность ума в почтенном возрасте и обезопасить себя от деменции можно при помощи вовлечения в социальную жизнь. Важно быть общительным не только со своей семьей и интересоваться чем-то за пределами собственной квартиры.

«Встречи с родными и друзьями, посещение концертов и прочих мероприятий, волонтерская деятельность, путешествия — все это подходит под социальную активность, направленную на укрепление нейронных связей и повышающую их устойчивость перед возрастными изменениями. Также нахождение в кругу людей активирует части мозга, ответственные за память и мышление», — говорят неврологи.

Активной социальной деятельностью можно сократить вероятность деменции на 38%, а сохраняя хорошие когнитивные способности, удается продлить себе жизнь — за каждые пять лет ясного ума и твердой памяти человеку даруются три года жизни.

Также профилактике деменции способствуют здоровые привычки — правильное питание, поддержка показателей артериального давления в норме, спортивные занятия, достаточный сон. Еще важно сохранить интерес к жизни и всегда учиться чему-то новому.

Читайте также: Укрепить семью и защитить от деменции способны головоломки.