Состав молока кормящей матери меняется в зависимости от ее самочувствия

Что еще важно знать о первой пище малыша

Грудное молоко имеет свойство изменяться на протяжении суток, на его составе отражается состояние здоровья кормящей мамы и даже ребенка, а еще их потребности. Грудное молоко представляет собой уникальную жидкость — состав молока не может быть воспроизведен ни в одной лаборатории, ведь оно адаптируется к нуждам каждого конкретного младенца.

Грудь подвергается изменениям с момента начала развития новой жизни в организме женщины. На 28—30‑й неделях беременности в груди начинается образование молозива — первой стадии молока, вырабатывающейся после снижения концентрации плацентарных гормонов. Потому новорожденных сразу прикладывают к материнской груди после их появления на свет, чтобы активировать производство молока.

«Первое молоко, которое ребенок получает после рождения, называется молозиво. Оно обладает высокой концентрацией антибактериальных веществ, что помогает защитить малыша от инфекций. Через 3—5 дней молозиво меняется на переходное молоко, а затем на зрелое. У первородящих женщин зрелая лактация устанавливается спустя 1—3 месяца, у повторно рожавших — за 3—6 недель», — информирует om1.ru.





Интересно, что количество молока в левой и правой груди может разниться — в одной его может образовываться больше, а в другой меньше. Кормящей женщине важно отслеживать этот момент, чтобы не случалось застоя молока, приводящего к появлению мастита.

На вкусе молока отражается все, что ест мама, — это позволяет малышу ознакомиться с разнообразными вкусами взрослого питания. Но есть все без разбора маме нельзя: например, от большого количества молочных продуктов или орехов, бобовых, а также кислого у ребенка может расстроиться пищеварение.

«Маме не стоит придерживаться строгих правил кормления по часам. В первые недели жизни ребенок сам подскажет, когда ему хочется есть. В ночное время интервалы между кормлениями могут быть длиннее, и это нормально», — отмечают медики.

Питательная и иммунная ценность грудного молока может сохраняться в течение длительного периода. Желательно продолжать естественное вскармливание до полугода, а после вводить прикорм, не прекращая прикладывать к груди.

