Сон в душной спальне способен привести к тромбозу

Температура в комнате для сна не должна превышать 20 °C

С приходом лета и установлением на улице высоких температур нужно тщательнее следить за атмосферой в своей спальне. Все потому, что в душной комнате не только тяжело отдохнуть и выспаться, но и легко спровоцировать такую серьезную проблему, как тромбоз.

«Если в спальне будет душно и жарко, температура тела повысится, что вызовет потливость. Вместе с жидкостью организму придется расстаться с электролитами — калием, магнием и хлором, которые нужны, чтобы сердце полноценно функционировало», — говорят медики.

Духота же повышает нагрузку на сердце и сосуды, у человека поднимается артериальное давление, появляются отеки. Все это отрицательно сказывается на кровообращении и вязкости крови, что чревато тромбозом.

Особенно плохо отражается неблагоприятная окружающая обстановка с жарой и духотой на людях с кардиопатологиями.

Отметим, оптимальной температурой воздуха в спальне считаются показатели в 18—20°C.

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