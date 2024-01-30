Сон на животе может ухудшить память

Такая поза считается нефизиологичной

Физиологией человека не предусмотрено относить сон в положении «лежа на животе» к комфортному. Такое размещение даже считается вредным, потому что при нем приходится лежать с повернутой головой.

«Такая поза не может быть естественной: при ней возникают нарушения кровотока, что плохо сказывается на сосудах, снабжающих мозг, волосистую часть головы и лицо. Одной из побочных реакций такого „отдыха“ станет отечность по утрам. В этом положении также повышается внутриглазное давление, что выражается в перенапряжении, которое чувствуется в глазах. Еще человек мучается головными болями и болями в шее и пояснице, которые вызвала скопившаяся молочная кислота при перенапряжении», — информируют терапевты.

Оттого что мозгу недостает кислорода, появляются риски сбоев в центральной нервной системе, а также вероятность когнитивных отклонений в виде заторможенного мышления, проблем с памятью и концентрацией, невнимательности и рассеянности.