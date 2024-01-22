Зима требует от нас большего ресурса, нежели другое время года, чтобы давать отпор различным инфекциям, да еще переносить низкие температуры. Помочь организму и повысить уровень защитных сил можно самыми доступными средствами, и для этого необязательно идти в аптеку.
«Для иммунной системы фундаментальное значение имеет качество и продолжительность сна. Полноценным ночным отдыхом обеспечивается восстановление организма, а когда есть ресурсы, организм не истощен, ему проще защититься от внешних воздействий, угрожающих здоровью. Если же имеются бреши на фоне дефицита сна, заболеть гораздо проще и период лечения будет продолжительнее», — объясняют врачи.
Несмотря на снижение энергии в зимний период, старайтесь устраивать своему организму тренировки. Хорошо, если получится заниматься три раза в неделю, тогда ваш жизненный тонус будет на оптимальном уровне. Активность способствует нормализации артериального давления и предотвращению кардиопатологий, снижению стрессового воздействия, а также более быстрой реакции организма на обезвреживание попавшего в него патогена.
Не забывайте пить достаточное количество воды: несмотря на то что за окном зима, ваше тело не стало меньше нуждаться в целебной жидкости. За счет поддержания гидратации в организме обеспечивается циркуляция клеток иммунитета, борющихся с инфекциями.
Серьезно подавляют иммунитет стрессы. Лучшим вариантом заботы о своем здоровье станет устранение мощного стрессового фактора при наличии такового. А для того, чтобы не допускать последствий от ежедневного стресса, прибегните к терапии: это может быть медитация, йога, тот же фитнес, чтение, иное хобби, общение с кем-то, кто вас радует.
Иммунной системе также нужны продукты, богатые витаминами A, C, E. Пусть их будет достаточно в вашем рационе.