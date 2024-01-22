Сон хорошо укрепляет иммунитет зимой

Неизнуренному организму легче противостоять болезням

Зима требует от нас большего ресурса, нежели другое время года, чтобы давать отпор различным инфекциям, да еще переносить низкие температуры. Помочь организму и повысить уровень защитных сил можно самыми доступными средствами, и для этого необязательно идти в аптеку.

«Для иммунной системы фундаментальное значение имеет качество и продолжительность сна. Полноценным ночным отдыхом обеспечивается восстановление организма, а когда есть ресурсы, организм не истощен, ему проще защититься от внешних воздействий, угрожающих здоровью. Если же имеются бреши на фоне дефицита сна, заболеть гораздо проще и период лечения будет продолжительнее», — объясняют врачи.

Несмотря на снижение энергии в зимний период, старайтесь устраивать своему организму тренировки. Хорошо, если получится заниматься три раза в неделю, тогда ваш жизненный тонус будет на оптимальном уровне. Активность способствует нормализации артериального давления и предотвращению кардиопатологий, снижению стрессового воздействия, а также более быстрой реакции организма на обезвреживание попавшего в него патогена.

Не забывайте пить достаточное количество воды: несмотря на то что за окном зима, ваше тело не стало меньше нуждаться в целебной жидкости. За счет поддержания гидратации в организме обеспечивается циркуляция клеток иммунитета, борющихся с инфекциями.

Серьезно подавляют иммунитет стрессы. Лучшим вариантом заботы о своем здоровье станет устранение мощного стрессового фактора при наличии такового. А для того, чтобы не допускать последствий от ежедневного стресса, прибегните к терапии: это может быть медитация, йога, тот же фитнес, чтение, иное хобби, общение с кем-то, кто вас радует.

Иммунной системе также нужны продукты, богатые витаминами A, C, E. Пусть их будет достаточно в вашем рационе.