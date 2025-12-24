Солярий может повысить риски развития онкологии

Ученые доказали, что поклонники загара более подвержены раку

Любители круглогодичного бронзового загара, посещая солярий, вероятно, не задумываются о серьезных последствиях для своего здоровья, а именно об опасности развития меланомы — рака кожи.

«Воздействие ультрафиолетовых ламп повышает риски появления онкопатологии кожи у любителей соляриев почти в три раза. Меланомы, провоцируемые загаром от солярия, имеют схожесть с теми, что диагностируются у людей, имеющих наследственную предрасположенность к такому виду рака», — сообщается об исследовании ученых США.

Для сравнения: солнечными лучами на улице, как правило, в большей степени повреждается порядка 20% кожи, а вот у людей с искусственным загаром представители науки зафиксировали наличие опасных мутаций практически на всей поверхности кожного покрова.

Читайте также: Может ли УФ‑лампа на маникюре спровоцировать рак кожи.

Смотрите еще: Зимой кожа более подготовлена к лазерной эпиляции.