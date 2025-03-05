Соленые огурцы способствуют выработке гормонов счастья

Что еще позволяет почувствовать удовлетворенность жизнью

Серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфины — спутники нашего счастья. Как же эффективно повысить их уровень, не прибегая к антидепрессантам?

Одним из работающих методов является приобщение к регулярной физической активности, в особенности если занятия проходят на свежем воздухе. От этого улучшится не только настроение, но и сон.

«Благоприятно отразится на самочувствии и время, проведенное с любимыми и родными людьми, взаимодействие с домашними питомцами, обожаемое вами хобби», — говорят психологи.

Немалое значение для эмоционального благополучия играет питание. Поскольку от состояния кишечника может серьезно зависеть наше настроение, стоит позаботиться о микробиоме органа. С этой целью рацион нужно разнообразить кисломолочными продуктами, солеными огурцами, квашеной капустой и другой пищей с пробиотиками.