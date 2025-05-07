Соль — уникальный источник йода для каждого организма

Вещество из продукта не разрушается даже при высоких температурах

Челябинская область относится к йододефицитному региону, потому каждый житель так или иначе сталкивается с нехваткой этого компонента в организме. И если для одних недостаток некритичен, другие заметят это по ряду нарушений со стороны здоровья.

«Заподозрить проблему можно, если волосы стали редеть и тускнеть, ногти ломаться, а у кожных покровов повысилась сухость. Главный же признак — непроходящая усталость, даже сразу после утреннего пробуждения, и постоянная сонливость. Чтобы проверить состояние щитовидной железы, необходимо сдать анализ крови на гормоны», — говорит заведующая эндокринологическим отделением поликлиники № 1 городской клинической больницы № 1 Челябинска Юлия Воронова.

Однако сперва все же придется посетить терапевта, поскольку названные симптомы могут быть маркерами и других заболеваний, а не только нарушений в работе щитовидки. После получения первых результатов анализов терапевт уже направит к узкому специалисту.

Для профилактики йододефицита стоит включать в рацион йодированную соль — это самый простой и безопасный способ.

«Йод в составе поваренной соли не разрушается даже при высоких температурах. Продукт содержит необходимое, а главное, безопасное количество химического соединения. Также рекомендуется употребление морепродуктов», — отмечает доктор.

Что касается добавок с йодом, их категорически нельзя назначать себе самостоятельно с целью предупреждения или устранения дефицита. Основная опасность таких БАДов в том, что при наличии узлов в щитовидной железе бесконтрольное применение йода вызывает их рост и ухудшение здоровья. Поэтому любая патология щитовидной железы требует контроля эндокринолога.