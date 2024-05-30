Снизить выраженность сезонной аллергии у ребенка помогут продукты с антиоксидантами

Их нужно добавить в рацион, если на них нет негативной реакции

Если ваш ребенок страдает от сезонной аллергии, включите в его питание больше антиоксидантных продуктов — так легче удастся перенести время цветения и, возможно, получится сократить использование антигистаминных лекарств.

«Понадобится витамин C — принимая 2 грамма вещества, получается достигнуть снижения уровня гистамина на 38%. Помочь организму аллергика удастся шиповником, болгарским перцем, свежим тимьяном, зеленью, цедрой апельсина. При условии, что на эти продукты тоже нет аллергии», — говорят врачи.

Соратником станет и витамин Е, он укрепит иммунитет и воспрепятствует воспалению. Его можно найти в маслах: зародышей пшеницы, виноградных косточек, фундучном, подсолнечном, также в семечках подсолнуха, паприке, миндале, орегано, базилике.

«Другой вспомогательный элемент — это кверцетин — признанный естественный флавоноид, блокирующий производство гистамина и предотвращающий воспалительную реакцию. Разнообразьте рацион красным луком, томатами, спаржей, гречкой, красным виноградом», — сообщают специалисты.

Должный эффект обеспечит цинк, он также пример мощного внутриклеточного антиоксиданта, смягчающего выраженность аллергии. Цинк есть в морепродуктах, яйцах, тыквенных семечках.

Читайте также: Как защитить себя от аллергии в сезон цветения.