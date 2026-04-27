Снизить тревожность можно «дофаминовым» букетом

В межсезонье организм особенно нуждается в ярких эмоциях

Весной флористы отмечают повышенный интерес у людей к «дофаминовым» букетам. Это яркие цветочные композиции, выступающие в роли «сенсорного якоря», так нужного организму при нехватке солнца и впечатлений. Главное, что «дофаминовый» букет — это не просто маркетинг, это явление, имеющее нейробиологическое обоснование.

«После зимы на фоне дефицитов в организме люди интуитивно ищут быстрые способы поднять настроение. И яркий букет — такой „сенсорный якорь“. Приятный вид действительно вызывает кратковременный выброс дофамина — это нейромедиатор предвкушения удовольствия. Психологически это работает следующим образом: букет обогащает среду цветом и текстурой, переключает внимание с тревожных мыслей, а сам процесс выбора или составления букета выступает актом заботы о себе», — говорит доцент кафедры общей психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Ирина Изюмова.

«Дофаминовый» букет — это экологичный способ регуляции настроения. Но еще больший эффект можно получить при соблюдении режима дня (здоровый сон — это самый «дофаминовый букет») и регулярных прогулках на свежем воздухе.

