Снизить тревожность будущей матери поможет арт‑терапия

Занятие приводит эмоции к балансу

Беременность, особенно первая, — тот период, когда у женщины возникает множество вопросов и опасений. Справиться с тревожностью и перепадами настроения, то есть проработать свое внутреннее состояние, будущей матери поможет творчество, например арт-терапия.

«Арт-терапия — одна из самых мягких и бережных практик, которая позволяет гармонизировать эмоциональное состояние беременной женщины. Через рисунок она сосредотачивается на выражении своих эмоций, тревог и сомнений, которые ее беспокоят. В результате регулярных занятий удается сместить фокус с негатива на позитив. Улучшается самочувствие женщины, изменяется ее восприятие предстоящих родов, страхов становится меньше», — говорит перинатальный психолог родильного дома клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Марина Бурдина.

Еще специалисты рекомендуют беременным женщинам получше ознакомиться с темой осознанного родительства, что также эффективно для стабилизации эмоционального фона.