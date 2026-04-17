Снизить «плохой» холестерин поможет чеснок

Продукт оказывает профилактику сердечно-сосудистых катастроф

Чеснок можно использовать не только при желании улучшить вкусовые характеристики блюд — продукт также является натуральным лекарственным средством. Особая ценность чеснока в том, что он не вызывает скачков сахара в крови.

Чеснок богат витаминами группы B, С, Е, К, D, РР, А и минералами: калием, кремнием, фосфором, кальцием, натрием, магнием, серой, хлором, бором, ванадием, германием, кобальтом, марганцем, молибденом, медью, хромом, рубидием, железом, цинком, фтором, селеном — и это даже не полный список его состава. Компоненты чеснока наделяют продукт иммуностимулирующими, противовирусными, противогрибковыми, противопаразитарными и антисептическими свойствами.

«Чеснок полезно включать в рацион при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Он позволяет снижать концентрацию „плохого“ холестерина, хорошо влияет на вязкость крови, способствует нормализации артериального давления, что обеспечивает профилактику инсультов и инфарктов», — говорят нутрициологи.

Кроме этого, чесноком улучшается память, повышается мозговая активность и настроение, а еще он относится к числу мощных афродизиаков.

Для получения пользы от продукта достаточно съедать один сырой зубчик чеснока в день. Осторожнее с чесноком нужно быть при язвенной болезни желудка и панкреатите.

И еще. С одной стороны, чеснок безвреден для фигуры: он имеет низкую калорийность, а содержащиеся в нем углеводы не усваиваются организмом. С другой — продукт повышает аппетит, потому с чесноком обычно съедается больше, чем без него.

