Снизить холестерин помогают танцы

Они оказывают комплексное влияние на тело

Благоприятное действие физической нагрузки на липидный профиль давно доказано, поэтому всем, кто имеет повышенный уровень холестерина, рекомендуется приобщиться к какой-либо активности. Идеальным вариантом в таком случае могут быть танцы.

«Как всякая мышца, сердце требует нагрузок. Миокарду необходимы аэробные упражнения на ежедневной основе продолжительностью от 20 минут. Это важно для укрепления сердца и сокращения рисков сосудистых осложнений», — говорят кардиологи.

Танец комплексно воздействует на тело, разнообразность движений гарантирует прекрасную тренировку сердечной мышце. Занятие стимулирует циркуляцию крови и запускает процесс очищения сосудов от вредоносных отложений. Потому лекарство может быть принято не только в виде таблетки, но и в виде танго, сальсы или вальса.

Немаловажно, что танцы — отличный способ жиросжигания: если активно двигаться, за 30 минут можно потерять до 300 калорий. К тому же танцы стимулируют организм вырабатывать дофамин и эндорфины, что важно для настроения и эмоционального благополучия.

Эффективным в борьбе с «плохим» холестерином станет и приобщение к ходьбе, велопрогулкам, плаванию.

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