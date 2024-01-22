Снизить холестерин можно семечками

Семена подсолнечника вообще считаются суперпродуктом

Щелканье семечек перед телевизором отнюдь не пустое занятие. Как и любой продукт, семена подсолнечника несут организму свою пользу. Так, семечки снабжают нас растительными белком и жирами, клетчаткой, витамином Е, магнием, селеном и медью.

«Семечкам удается нормализовать холестерин в крови за счет витамина Е, препятствующего окислению „плохого“ холестерина, а еще транспортирующего в организме кислород и дающего нам энергию. При помощи магния регулируется концентрация кальция, что профилактирует артроз и остеопороз. Полиненасыщенные жирные кислоты в семечках также снижают риски сердечно-сосудистых катастроф, а благодаря антиоксидантам предотвращаются воспалительные процессы», — говорят нутрициологи.

Тот же витамин E отвечает и за состояние глаз, поддерживая хорошую зрительную функцию и защищая от возрастной дегенерации желтого пятна. А еще витамин E, совместно с цинком и селеном, которые тоже есть в семечках, повышает защитные силы организма.

Семечки являются источником клетчатки, что важно для деятельности желудочно-кишечного тракта. Клетчатка в сочетании с белком подсолнечных семян дает насыщение, что позволяет контролировать глюкозу крови и массу тела.

Употребляя семечки, важно пить достаточное количество воды, как того требует всякая клетчатка. И лучше брать несоленые семена.