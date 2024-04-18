Снизить холестерин можно ниацином

В некоторых случаях вещество способно заменить статины

Ниацин, или никотиновая кислота, — это витамин B3, используемый организмом для превращения пищи в энергию. Ниацин также способствует сохранению здоровья нервной и пищеварительной систем и кожных покровов.

При дефиците ниацина у человека случается диарея, тошнота, рвота, сыпь, а в тяжелых случаях еще и спутанность сознания и слабоумие, но в настоящее время нехватка ниацина — редкое явление. При правильном питании суточную дозу ниацина — 15 мг — можно спокойно получать из еды. Больше всего витамина В3 (ниацина) в мясе, рыбе, птице, зелени, грибах, яйцах.

У ниацина есть и одно ценное свойство для здоровья сердца и сосудов: он снижает уровень холестерина.

«При систематическом употреблении ниацина уровень „хорошего“ холестерина можно повысить на 30 процентов, а „плохой“ холестерин, наоборот, снизить. Это означает, что мы можем контролировать холестерин не только таблетками. Правда, длительный прием ниацина и передозировка могут сопровождаться побочными реакциями, чаще всего это покраснение лица», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Ниацин имеет способность к нормализации соотношения «хорошего» и «плохого» холестерина, а также торможению прогресса атеросклероза, но, конечно, он не столь эффективен, как статины. Хотя для пациентов, не переносящих статины, есть смысл рассмотреть использование ниацина, но решает этот вопрос только лечащий врач.