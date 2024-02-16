Снизить боль в суставах можно физической активностью

При заболевании опорно-двигательного аппарата нельзя лишать себя упражнений

Боли в суставах серьезно сказываются на качестве жизни. Пациентам с больными суставами порой сложно совершать даже обычные действия: например, вставать утром с кровати или подниматься по лестнице.

«Что делать? Стараться сохранять физическую активность. Так в суставах вырабатывается больше синовиальной жидкости, а боль становится менее выраженной. Регулярные нагрузки помогают не просто снизить неприятные ощущения, но и уменьшить частоту обострений. Я знаю от некоторых людей, что зимой они мучаются плечами и коленками, а летом, когда целыми днями работают в саду, боль от них магическим образом отступает», — говорит главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

При плохой погоде, когда нет возможности отправиться на улицу и размяться, нужно заниматься дома лечебной физкультурой, которую вам назначил врач. Еще в таких случаях помогают теплые ванны, они уменьшат боль и скованность в суставах. Но при припухлости суставов от процедуры лучше воздержаться.

«Если чувствуется боль в мелких суставах костей и стоп, можно воспользоваться нестероидными противовоспалительными препаратами в виде гелей и мазей», — отмечает доктор.

Когда болевой синдром касается крупных суставов, допустим тазобедренных, такие препараты будут неэффективны. Нужно обратиться к врачу и узнать, какие лекарства лучше применять.