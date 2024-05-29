Снижение остроты зрения бывает признаком гипертонии

О повышенном давлении человек порой не знает долгое время

Гипертоническая болезнь опасна тем, что на протяжении нескольких лет человек может ходить с высоким давлением и ничего не подозревать, а гипертония меж тем будет уничтожать организм.

«Неочевидным признаком, который предупредит о проблемах с давлением, является гипертоническая ангиопатия. Выявить это легко в кабинете окулиста при исследовании глазного дна. Основными признаками гипертонической ангиопатии считают периодическое ухудшение остроты зрения, мушки перед глазами, снижение зрения, которое при отсутствии лечения приводит даже к слепоте», — говорит главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Гипертоническая ангиопатия определяется, когда кровеносные сосуды глазной сетчатки поражены и нарушен их тонус по причине постоянно завышенных значений давления. При обнаружении окулистом проблемы пациенту будет рекомендовано посещение кардиолога и контроль за показателями давления для уточнения диагноза.

Гипертонией называют стойкое повышение давления от 140/90 мм ртутного столба и более. При отсутствии лечения гипертония неминуемо ведет к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, внезапной смерти.