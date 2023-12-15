Снижение активности зимой и неправильный рацион чреваты инсультом

Как защитить себя от катастрофы

Врачи негодуют от фраз пациентов, когда слышат, что их инсульт случился, что называется «на ровном месте», без каких-либо на то оснований.

«Человек целенаправленно шел к этому результату, точнее, не шел, а лежал на диване в сторону инсульта. Ведь сколько раз говорили, что люди, которые мало двигаются, имеют гораздо более высокий риск инсульта. Это касается и инфаркта», — предупреждает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Усугубляется ситуация неправильным, несбалансированным рационом и перееданием, которые влекут за собой лишний вес и атеросклеротические бляшки, оседающие на стенках сосудов.

И еще один провоцирующий сердечно-сосудистые катастрофы фактор — это вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.

Почему же люди, зная о таких рисках, продолжают подвергать свой организм негативному воздействию? Врач считает, что причина в стрессе.

«Источников стресса огромное количество, а со стрессом можно и нужно работать, тогда человеку не понадобится расслабляться с помощью алкоголя, выходить „на перекуры“, заедать проблемы сладеньким», — отмечает доктор.

Начать нужно с питания, и сперва стоит ограничить наличие в рационе сахаросодержащих продуктов, изделий из белой муки, быстроготовящихся каш, еды с высоким гликемическим индексом, жирных, жареных, соленых блюд.

«Атеросклероз напрямую связан не с употребление жиров, а с потреблением углеводов. Каждая конфета, любая сладость, даже, как говорят „безвредные зефирки“, организму вредны. Пристрастие к продуктам с добавленным сахаром разрушает сосуды», — информирует Максим Угнивенко.

Такая еда отражается и на внешности. Сахар провоцирует морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментацию, расширенные капилляры и отеки — возникает это все из-за засахаривания или гликации коллагена.