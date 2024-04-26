Смех 12 минут в день поможет сбросить до двух килограммов за год

Челябинский врач напомнил, какую пользу для здоровья приносит смех

Одна минута смеха равноценна десяти минутам интенсивных занятий в тренажерном зале или 15 минутам на велотренажере — недаром его называют внутренней аэробикой, рассказал заместитель главного врача ГКБ № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

«Если удастся посмеяться от души в течение часа, то это потеря до 500 калорий. А если ежедневно смеяться около 12 минут, то за год без особых усилий можно сбросить около двух килограммов», — говорит врач.

Кроме того, смех активирует иммунную систему и усиливает выработку антител, что помогает организму справляться с вирусами и бактериями; активизирует работу легких, а физические вибрации помогают прочистить дыхательные пути и избавиться от застоя мокроты.

«Во время смеха выделяются эндорфины, а они натуральные анальгетики. Поэтому пациенты, настроенные позитивно, переносят боль гораздо легче», — добавляет Максим Угнивенко.

Также смех способствует выработке окситоцина — это снижает уровень тревоги; усиливает выработку серотонина, что положительно влияет на сон, и дофамина — от него растет удовлетворение и мотивация.