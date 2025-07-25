Смартфоны лишают человека собранности

В чем минусы постоянного использования гаджетов

Представить современную жизнь без гаджетов уже невозможно, практически все мы буквально не выпускаем из рук смартфонов, и, безусловно, цифровое окружение отражается на нашем здоровье.

«Чрезмерное использование электронных устройств может привести к различным проблемам. Одним из последствий является синдром дефицита внимания, когда постоянные уведомления и быстрая смена информации мешают сосредоточиться и поддерживать устойчивое внимание», — сообщает om1.ru.

К тому же при длительном воздействии синего света, исходящего от экрана, нарушается производство мелатонина, а это влияет на качество сна, потому и рекомендуется отказываться от гаджетов за два часа до того, как планируется лечь в постель.

Многие активные пользователи гаджетов также замечают, что у них ухудшилось зрение и появились проблемы с шейным отделом позвоночника — о смартфоновой шее читайте здесь.

При этом демонизировать достижения технического прогресса не нужно, ведь разумное потребление плодов цивилизации позволяет человеку получать много пользы, связанной с коммуникацией, образованием и тренировкой когнитивных функций.

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