Представить современную жизнь без гаджетов уже невозможно, практически все мы буквально не выпускаем из рук смартфонов, и, безусловно, цифровое окружение отражается на нашем здоровье.
«Чрезмерное использование электронных устройств может привести к различным проблемам. Одним из последствий является синдром дефицита внимания, когда постоянные уведомления и быстрая смена информации мешают сосредоточиться и поддерживать устойчивое внимание», — сообщает om1.ru.
К тому же при длительном воздействии синего света, исходящего от экрана, нарушается производство мелатонина, а это влияет на качество сна, потому и рекомендуется отказываться от гаджетов за два часа до того, как планируется лечь в постель.
Многие активные пользователи гаджетов также замечают, что у них ухудшилось зрение и появились проблемы с шейным отделом позвоночника — о смартфоновой шее читайте здесь.
При этом демонизировать достижения технического прогресса не нужно, ведь разумное потребление плодов цивилизации позволяет человеку получать много пользы, связанной с коммуникацией, образованием и тренировкой когнитивных функций.
Читайте также: Отказ от телефона на две недели омолодит мозг на 10 лет.
Смотрите еще: Почему в туалет надо ходить ненадолго и без телефона.