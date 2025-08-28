Слушать музыку в наушниках будет безопасно по правилу 60/60

Так можно избежать ухудшения слуха из‑за звуковой нагрузки

Новое медицинское исследование помогло определить правило, позволяющее слушать любимую музыку в наушниках без негативных последствий для органов слуха.

«Это правило 60/60: важно не превышать 60% от максимальной громкости на вашем устройстве и не слушать музыку через наушники продолжительнее 60 минут подряд», — сообщают специалисты.

Следуя этой рекомендации, человек не столкнется с постепенным снижением слуха и ранними возрастными изменениями, а также звоном и гулом в ушах.

