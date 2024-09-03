Слива относится к антивозрастным продуктам

Плоды подавляют воспалительные процессы в организме

Слива, благодаря своей способности активировать очищение кишечника, избавляет организм не только от отходов жизнедеятельности, но и от других вредоносных компонентов.

«За счет клетчатки, вбирающей в себя токсины, при поедании слив происходит выведение из организма радионуклидов, лишних сахаров, холестерина, солей тяжелых металлов, образующихся при переваривании или поступающих из внешней среды», — говорят диетологи.

Кроме этого, сливами оздоравливаются сосуды: наличие калия и магния в плодах и легкий мочегонный эффект позволяют сдерживать показатели артериального давления.

Еще у сливы есть способность справляться с воспалительными процессами в организме — за это отвечает наличие антиоксидантов, устраняющих свободные радикалы и сохраняющих клеточные структуры в целости, препятствуя формированию ряда патологий (атеросклероза, инсульта, инфаркта, сахарного диабета, рака), потому сливы по праву можно назвать антивозрастными плодами.

Отметим, в день не рекомендуется съедать более пяти слив, людям с диабетом нужно отдавать предпочтение кислым сортам, а тем, у кого есть проблемы с ЖКТ-органами (не стадия обострения), — сладким со снятой кожурой.

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