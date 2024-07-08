Сладкоежки подвергают печень токсическому воздействию

Сахар, как и алкоголь, приводит к гепатозу

Не только алкогольная, но и сахарная зависимость становится разрушительной для печени. Злоупотребление сахаросодержащими продуктами на постоянной основе опасно замещением здоровых клеток печени на жировые.

«Излишнее поступление глюкозы в организм приводит к большому количеству производимого инсулина — его избыток хранится в печени в виде жировых клеток, что опасно развитием стеатоза», — говорят врачи.

Стеатоз является самым распространенным типом гепатоза, при нем в печеночных клетках собирается жир. Интенсивное жироотложение в печени может быть спровоцировано также фастфудом, копченостями и другими животными тугоплавкими жирами, чипсами, консервами, потребляемыми регулярно.