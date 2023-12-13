Скрытый диабет может проявляться повышенным аппетитом

Если вы стали есть больше, чем обычно, посетите врача

Эндокринологи предостерегают, что при развитии скрытого сахарного диабета не всегда удается увидеть повышение концентрации глюкозы в крови при сдаче анализа. А все потому, что для скрытого диабета свойственны скачки глюкозы в ночное время либо после приема пищи.

«При скрытом сахарном диабете у пациентов отмечается повышение аппетита и увеличение веса, а еще кровоточивость десен и прочие проблемы в ротовой полости, которых ранее не наблюдалось, например сухость во рту и постоянная жажда. Если человек начинает пить до трех литров воды в день и более — это серьезный сигнал», — сообщают эндокринологи.

Скрытому диабету свойственно влиять на кожные покровы: повреждениям присущи длительные восстановления, а еще люди страдают от зуда, шелушений, красных пятен, высыпаний.

Больные диабетом чаще испытывают желание помочиться, мучаются слабостью и усталостью.

Среди последствий скрытой формы диабета врачи называют сниженный иммунитет и риски инсультов и инфарктов.