Скрытую печеночную патологию можно определить по уровню ферритина

Печень долго не заявляет о проблемах с ней

Проводя исследование крови на уровень ферритина — этот белок связан с накоплением и высвобождением железа, можно обнаружить проблему с печенью.

«В здоровом организме ферритин заключен в клетки, а в кровотоке его циркуляция незначительна. Если же концентрация вещества в крови повышается, нужно исключить печеночную патологию, такую, как жировой гепатоз», — сообщают медики.

У пациента с жировым гепатозом происходит замещение здоровых клеток печени жиром. За этой патологией тянутся другие, далее, если не начать лечение, больной пострадает от фиброза и цирроза.

Обычно заболевания печени долгое время протекают бессимптомно, потому их диагностика осуществляется путем лабораторных или УЗИ-исследований.

Обнаружение жирового гепатоза также не становится редкостью для тех, у кого повышена глюкоза в крови, а еще имеется лишний вес и ненормальные значения холестерина.