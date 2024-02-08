Скопление жира в области живота провоцирует ряд болезней

Следить за фигурой нужно не только ради красоты

Когда человек не контролирует свое питание и набирает лишний вес, его здоровье непременно ухудшается. Так, скопление жира в области живота, именуемое абдоминальным ожирением, ведет к рискам развития нескольких групп болезней.

«Отложения жира на животе — это наиболее неблагоприятное ожирение, как для мужчины, так и для женщины. Скопившийся жир в области живота является маркером концентрации жира также среди органов брюшной полости, такой жир называют висцеральным. Висцеральным жиром продуцируются компоненты, схожие с гормонами, которые стимулируют появление воспалений в организме», — предупреждают эндокринологи.

Если на животе много жира, то есть риски столкнуться с патологиями сердца и сосудов, онкозаболеваниями, проблемами с костями и суставами, репродуктивными нарушениями, эндокринными сбоями, метаболически ассоциированной болезнью печени, желчнокаменной болезнью.

Понять, что ваше здоровье под угрозой, можно по измерению окружности талии: женщинам следует удерживать талию в пределах 80 см, мужчинам нельзя превышать 94 см. Если проведенные замеры вас огорчили, необходимо начать действия, направленные на снижение массы тела.