Сколько яиц можно съесть в Пасху

Крашеные яйца нельзя долго хранить

Пасха не должна стать днем обжорства. Особенно нельзя переедать тем, кто держал до праздника пост. Чтобы пищеварительная система не была перегружена, количество съеденных яиц должно быть ограниченным. Так что для застолья красьте яйца по количеству гостей или столько же и плюс половину от числа собравшихся — не все съедят сразу два яйца.

«Соблюдавшим пост допустимо съесть одно яйцо, два — это максимум, ведь помимо яиц на столе будут и другие угощения. А нагружать пищеварительный тракт белком после ограничений вредно. Кто не держал пост, может съесть три-четыре яйца, но не за разовый прием», — информируют врачи.

Отметим, яйца, которые вы готовили к праздничной трапезе, должны быть съедены в течение 48 часов с момента варки — далее они становятся небезопасными для здоровья.

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