Сколько времени в день мозг должен уделять чтению

Приятное увлечение хорошо отражается на работе главного органа

Чтение — это не просто способ получения информации или наслаждения литературой, вдобавок это мощный инструмент, способствующий развитию мозга и улучшению когнитивных функций. Научно подтверждено, что регулярное чтение положительно сказывается на нейропластичности, то есть способности мозга адаптироваться и изменяться в ответ на новые знания и опыт.

«Чтение способствует улучшению памяти и концентрации, так как требует активного внимания и вовлечения. Во время чтения мозг обрабатывает информацию, что активизирует нейронные связи и способствует укреплению синапсов. Кроме того, чтение художественной литературы, особенно сложных и многослойных произведений, развивает эмпатию, улучшая понимание эмоций и человеческих отношений», — говорят нейролингвисты.

Что касается жанров, предпочтение стоит отдавать произведениям, которые вызывают интерес и стимулируют интеллектуальную активность. Художественная литература, научно-популярные книги и биографии — отличные варианты для тренировки мозга. Книги такого рода не только расширяют кругозор, но и способствуют формированию критического мышления. В то же время лучше избегать слишком легкого или поверхностного чтения, такого как бульварные романы или книги с предсказуемым сюжетом, которые не требуют глубокого анализа и размышлений.

«Для получения максимальной пользы от чтения достаточно уделять этому занятию всего 20—30 минут в день. Это время позволит не только расслабиться и отвлечься от повседневных забот, но и значительно улучшит когнитивные функции», — отмечают специалисты.

Исследования показывают, что регулярное чтение может замедлить процессы старения мозга и снизить вероятность развития деменции в пожилом возрасте.