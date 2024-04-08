Сколько времени нужно уделять утренней пробежке

Заниматься можно и по вечерам

Собираетесь заняться бегом по утрам, но не знаете, с чего начать? Начните с «заправки» — за полчаса до пробежки можно перекусить бананом и небольшим количеством орешков либо йогуртом с добавлением меда или выпить чай и съесть какие-то сухофрукты — не более горсти. Конечно, можно и нужно пить воду.

До пробежки рекомендуется размяться в течение десяти минут.

«Если вы только начинаете приобщаться к пробежке, отводите на это порядка 20—30 минут, тем более если занимаетесь по утрам — бег в этот период приравнивается к зарядке и получаса вполне достаточно. Когда тело уже подготовлено и у вас есть тренировочный опыт, можно бегать от 45 минут и дольше», — говорят инструкторы.

Чтобы бег приносил удовольствие, подберите подходящую для этого дела одежду. Тело не должно подвергаться перегреву, а также замерзать. Женщинам необходимо надевать спортивный бюстгальтер — это сделает занятия комфортнее. Отдельного внимания заслуживает обувь — пару приобретайте с запасом длины в половину-полтора сантиметра. Запас — это расстояние между стенкой кроссовки и самым длинным пальцем. Обувь покупайте во второй половине дня — к этому времени ноги несколько отекают, а значит, потом не получится так, что обувь начнет казаться тесной.

Отметим, бегать по утрам необязательно, это можно делать и в вечернее время. Главные ориентиры — ваши самочувствие и удобство. Если для бега будет предпочтительнее вечер, следите за поведением своего организма после тренировки — важно, чтобы позднее занятие не мешало полноценному сну.