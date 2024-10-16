Сколько времени может храниться домашний суп

Какие-то блюда следует употребить в течение нескольких часов

Из-за того что домашние супы не подвергаются процессам пастеризации или консервации, как это делается с промышленной продукцией, срок их хранения после приготовления не должен превышать 48 часов при температуре 2—6°C.

Если температура хранения будет выше, это станет поводом для активного размножения патогенных бактерий, воздействие которых на организм чревато серьезными пищевыми отравлениями. К самыми опасным патогенам относят сальмонеллу, листерию и стафилококк.

«На сохранность супов также влияют ингредиенты, из которых они сварены: так, у грибного и горохового вероятность быть испорченным выше, потому их рекомендуется съедать за 24 часа, а молочные и вовсе за 12, потому что лактоза, белки и жиры в большом количестве тоже привлекательны для разрастания бактериальной численности», — предупреждают технологи продукции общественного питания.





Сокращается срок хранения и тех супов, куда добавляются яйца и свежая зелень.

Что до рассольника, солянки и других супов с маринадами, то их можно есть и после двух суток, но в разумных пределах.

Не рекомендуется оставлять супы при комнатной температуре дольше, чем на три часа, а также кормить детей первыми блюдами, хранившимися в холодильнике свыше 24 часов.

Читайте также: Каким может быть примерное меню правильного питания.