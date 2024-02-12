Сколько воды нужно организму зимой

В питьевом режиме предполагаются изменения

Поддержание оптимального питьевого режима требуется вне зависимости от сезона, поскольку при дефиците чистой воды в теле невозможно полноценное функционирование органов и систем. В интернет-газете «Тюменская область сегодня» рассказали, сколько воды надо пить зимой.

Несмотря на низкие температуры, зима тоже несет в себе риски обезвоживания из-за сухого воздуха в помещениях, необходимости носить теплую и тяжелую одежду, в которой иногда случается потеть, потери воды организмом при дыхании, особенно на морозе.

Активным людям нужно больше воды, чем тем, кто ведет сидячий образ жизни, поэтому норма рассчитывается всегда индивидуально. Иногда питьевой режим нужно согласовать с врачом, если имеются заболевания, требующие ограничения поступающей в организм жидкости. Если говорить усредненно, то специалистами Роспотребнадзора рекомендуется употреблять зимой 8—10 стаканов жидкости в день, включая чай и суп.