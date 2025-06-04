Сколько сыра можно съедать при заболеваниях сердца и сосудов

Если холестерин и давление повышены, питание важно контролировать

Патологии сердечно-сосудистой системы, повышенные артериальное давление и уровень холестерина в крови требуют внимательного подхода к питанию. Одним из продуктов, вызывающих особое беспокойство в данном случае, является сыр, так как он содержит значительное количество насыщенных жиров, что может негативно влиять на состояние сосудов, уровень липидов и натрия в крови.

«Ограничение количества сыра и выбор более диетических сортов помогают снизить нагрузку на сердце и сосуды, способствуют улучшению общего состояния и контролю за показателями холестерина и артериального давления. Рекомендуется отдавать предпочтение мягким сырам с пониженным содержанием жира до 30, а лучше 20% и низким количеством соли», — говорят диетологи.

Однако даже с такими видами сыров важно соблюдать умеренность, не превышая порцию сыра в 20—30 граммов в день. Нужно включать сыр в рацион как часть сбалансированного питания, не переступая границы суточной нормы жиров и общей калорийности.

Почему же люди так любят сыр? В продукте содержится аминокислота фенилэтиламин, являющаяся нейромедиатором, отвечающим за влюбленность. Этим химическим соединением вызывается чувство эйфории. Подобную аминокислоту также имеют в своем составе шоколад и сосиски.