Сколько страниц ребенок должен читать ежедневно

Международный день детской книги отмечают 2 апреля

Чтение является не только инструментом обучения и увлекательным способом проведения досуга, оно также помогает детям развивать мышление, воображение и коммуникативные способности. Четких стандартов того, сколько страниц ребенок должен читать в день, нет, но существуют рекомендации, направленные на развитие детей. Отметим, что эффективность чтения зависит не только от количества прочитанных страниц, но и от того, насколько хорошо усвоена ребенком информация из книги.

Количество страниц зависит от возраста и уровня развития ребенка:

• 0—2 года — рекомендовано чтение детям коротких книг с яркими иллюстрациями. Даже 5—10 минут в день будет полезно.

• 3—5 лет — чтение 1—2 коротких книг в день по 10—15 страниц. Важно выбирать интересные детские рассказы.

• 6—8 лет — чтение 1—2 глав из книги или 15—20 страниц в день. Дети могут начать читать сами, но чтение с родителями остается важным.

• 9—12 лет — чтение 20—30 страниц в день. Дети уже могут выбирать книги по своему интересу, что способствует формированию любви к чтению.

• 13 лет и старше — возможно чтение 30—50 страниц в день.

Чем полезно чтение? Чтение позволяет детям погружаться в различные миры и ситуации, развивает их креативность. Читающие дети имеют более широкий словарный запас, что помогает им лучше выражать свои мысли. Чтение способствует анализу информации и формированию собственного мнения, развивает критическое мышление. Регулярное чтение тренирует способность сосредотачиваться на одной задаче. Чтение помогает детям понимать различные эмоции и социальные ситуации, что способствует развитию эмпатии.

«Когда ребенок читает сам, он развивает самостоятельность и уверенность в своих силах, приобретает навыки анализа текста и критического мышления через личный опыт», — отмечают педагоги.

Когда ребенку читает взрослый, появляется возможность обсудить содержание книги, задать вопросы. Взрослый также может адаптировать текст и рассказывать о сложных моментах. Стоит учесть, что совместное чтение следует практиковать не только в раннем детстве, для ребенка постарше тоже будет полезно обсуждение книг со взрослым. Такая практика вообще может перерасти в семейное увлечение и остаться с ребенком навсегда.