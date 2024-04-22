Сколько сока ребенку можно выпивать в день

Нельзя давать напиток в неограниченном количестве

Питье сока нельзя приравнять к поеданию фрукта, поэтому родителям не стоит давать детям столько напитка, сколько они просят.

«Один стакан сока может содержать два-три фрукта, столько ребенок вряд ли съест, а вот сок может пить неограниченно. В соках есть фруктоза, а в пакетированных еще и добавленный сахар, что не считается полезным. И в них нет клетчатки, которая имеется в целых фруктах. Клетчатка не только оказывает пользу пищеварению, но и заполняет желудок», — говорят врачи.

Если ребенку еще нет 12 месяцев, все его питье должно состоять из воды и грудного молока или смеси. От одного до трех лет допускается выпивать по 120 мл сока в день. С четырех до шести лет этот объем можно увеличить до 180 мл в сутки. С семи лет и до совершеннолетия можно пить не больше 240 мл сока.