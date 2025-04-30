Сколько шашлыка можно съесть за раз

С чем нежелательно сочетать блюдо

Шашлык — обязательный атрибут майских праздников, и, чтобы отдых прошел легко и приятно, врачи советуют не перегружать свой организм тяжелой пищей, стараясь соблюдать меру.

«Порция может зависеть от многих факторов, включая возраст, уровень физической активности и общие привычки в питании. В среднем для взрослого человека оптимально съедать от 150 до 250 граммов мясного шашлыка — это количество обеспечивает необходимую питательную ценность, не перегружая желудок. Если шашлык подается с гарниром, порцию мяса можно уменьшить до 100—150 граммов», — сообщают гастроэнтерологи.





Важно помнить, что шашлык — это высококалорийное блюдо, особенно если оно приготовлено из жирных сортов мяса. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к избыточному весу или заболевания пищеварительной системы, стоит ограничить его потребление.

«Для многих это покажется неприемлемым, но шашлык не рекомендуется сочетать с алкоголем, так легко перегрузить печень и осложнить пищеварительные процессы — может появиться изжога, дискомфорт в желудке, выше риски пищевых отравлений», — предупреждают специалисты.

Не на пользу будет и совмещение шашлыка с жирными и тяжелыми гарнирами, например картофелем фри или майонезными салатами.

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