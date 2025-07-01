Сколько селедки можно съесть за раз

Готовить ее полезнее дома

Сельдь — популярная морская рыба, богатая ценными питательными веществами и в особенности омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу мозга.

В сельди содержатся витамины D и B12, йод, селен, железо и другие микроэлементы, важные для обменных процессов, иммунитета и гормональной регуляции. Она также ценится за легкоусвояемый белок, необходимый для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и общего здоровья.

Однако любители именно селедки должны учитывать, что в продукте содержится немало соли, поэтому порция не должна превышать 100—150 граммов и есть селедку можно не чаще 2—3 раз в неделю, а, чтобы защитить себя от излишков соли и консервантов, засаливать рыбу лучше в домашних условиях.

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