Сколько раз в неделю коже нужно отдыхать от макияжа

Вашему лицу необходим регулярный детокс

Несмотря на широчайший выбор декоративной косметики, сегодня в женском обществе проглядывается тенденция отказываться на определенное время от макияжа и устраивать детокс кожи. Как часто лицу требуется подобный отдых?

«При отказе от макияжа восстанавливается естественный баланс кожи, профилактируются обезвоживание, раздражения и воспаления. Без макияжа кожа может свободно „дышать“ и восстанавливать естественные функции. Без косметики кожа имеет возможность очищаться естественным путем, что снижает риски закупоривания пор и появления акне», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Когда кожа не покрыта слоем косметики, в ее слои проще проникать кислороду и питательным веществам, что важно для улучшения микроциркуляции и цвета лица.

Некоторые косметические средства порой вызывают аллергические реакции и воспаления. Отказ от макияжа позволяет избежать контакта с потенциально раздражающими веществами, что ценно для дам с чувствительной кожей.

«Кожа имеет собственные защитные механизмы, которые могут быть ослаблены использованием косметики, от этого покровы становятся более уязвимыми перед внешним воздействием. Однако, исключая декоративную косметику, никогда нельзя забывать об уходовых средствах», — отмечает специалист.





Оптимальная периодичность детокса кожи зависит от индивидуальных особенностей и состояния дермы. В среднем рекомендуется устраивать детокс на протяжении 1—2 дней каждую неделю. Также полезно проводить более длительный детокс, например ежемесячно на протяжении 3—5 дней, что актуально при регулярном использовании плотного макияжа или грима.

Если вы не готовы отказаться от макияжа даже на один день, не лишайте кожу возможности отдохнуть ночью, потому никогда не позволяйте себе ложиться спать, не сняв косметику, иначе серьезных последствий для здоровья кожи не избежать.

«Остатки макияжа могут забивать поры, что чревато угревой сыпью и черными точками. К тому же на коже остаются бактерии и загрязнения, что провоцирует воспаления и дерматологические заболевания. Также косметические средства имеют свойство нарушать естественный гидролипидный барьер кожи, что опасно обезвоживанием и потерей упругости», — рассказывает Ирина Леонгардт.

Скопление свободных радикалов и загрязняющих веществ на коже ускоряет процессы старения, приводя к появлению морщин и потере эластичности, а непрерывный контакт с косметическими компонентами вызывает аллергию и повышает чувствительность кожи даже у тех женщин, которые ранее не имели подобных проблем.

Международный день без косметики и макияжа ежегодно отмечают 21 августа, но женщины, которые дорожат своей красотой, практикуют такой детокс значительно чаще.