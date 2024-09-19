Сколько можно хранить домашнюю еду в холодильнике

Продукты могут стать средой для размножения бактерий

Холодильник может быть одним из самых загрязненных мест в доме, и, чтобы этого не допустить, нужно тщательно следить за сроками хранения продуктов в нем, а также периодически мыть сам холодильник.

«Бактерии могут быть на продуктах или упаковке, потому в холодильнике порой можно найти сальмонеллу, листерию, клостридии, кишечную палочку, заселяющие сырое мясо, птицу, яйца, морепродукты, немытые свежие овощи, непастеризованное молоко», — предупреждают инфекционисты.

Все эти патогены погибают под воздействием низких и высоких температур, потому скоропортящиеся продукты должны обязательно храниться в холоде, а перед употреблением им требуется тщательная термообработка.

Чтобы не подвергать свое здоровье рискам, также нужно следить за сроками годности продуктов, особенно после вскрытия упаковки, обычно это 48 часов.

Пища, приготовленная в домашних условиях, может храниться подольше, но не более 72 часов.