Сколько минут смеха в день нужно организму

Как себя рассмешить, если грустно

Смех — это не только проявление мгновенной радости, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Ученые не раз доказали в своих исследованиях, что смех положительно сказывается на физическом, эмоциональном и психическом состоянии человека. Почему смеяться полезно?

Смех укрепляет иммунную систему, потому что способствует выработке антител и активирует Т-клетки, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Во время смеха также уменьшается уровень кортизола — гормона стресса, что позволяет расслабиться и улучшить общее самочувствие.

«Смех расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний», — информируют терапевты.

Смех запускает выработку эндорфинов — природных обезболивающих организма, которые снижают выраженность боли и улучшают настроение.





Смех стимулирует производство серотонина и дофамина — эти нейромедиаторы дают нам возможность справляться с депрессией и тревожностью.

«Для достижения терапевтического эффекта рекомендуется смеяться хотя бы 10—15 минут в день. Этого может быть достаточно, чтобы почувствовать положительное влияние смеха на общее состояние и настроение», — отмечают врачи.

Даже в те минуты, когда вам вовсе не до смеха, нужно постараться перенастроить свой организм на позитив и буквально заставить мозг заняться выработкой эндорфинов и последующим подавлением уровня кортизола.

Если вам грустно, улыбку на вашем лице можно нарисовать при помощи просмотра комедии или юмористического шоу, чтения сатиры или иной соответствующей литературы, общения с друзьями, особенно теми, которые умеют вас развеселить, а также физической активности — она способствует запуску биохимических процессов в организме, которые изменяют настроение в сторону «плюса», а еще можно заняться смехотерапией. Смехотерапию в 1960-х годах предложил американский психиатр Уильям Фрай — этот человек стал основателем гелотологии — науки о смехе и его влиянии на здоровье человека.