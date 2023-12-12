Сколько мандаринов можно съедать ежедневно

Превышение нормы вредит здоровью

Когда, как не зимой, лакомиться мандаринами? Некоторые любители этих фруктов так увлекаются ими, что могут за раз съесть немало плодов. А между тем в поедании мандаринов нужна осторожность, иначе есть риски развития аллергической реакции и других нежелательных симптомов.

«От частого и чрезмерного потребления этих фруктов может пострадать печень, и причина — в содержащихся в плодах быстрых углеводах, серьезно повышающих глюкозу в крови. Если съедать сверх того, что может быть усвоено организмом, лишнее отложится в виде жировых клеток, в том числе в печени, что опасно жировым гепатозом. От переизбытка фруктов в рационе повышается его суточная калорийность, что приводит и к набору веса», — предупреждают гастроэнтерологи.

Также на количество мандаринов влияет степень физических нагрузок, которым подвергается человек: если вы регулярно занимаетесь или вовсе являетесь спортсменом, вам можно употреблять мандарины в количестве 300 граммов (очищенные плоды), если же вы не относитесь к активным людям, то не более 200.

Не забывайте хорошо мыть мандарины перед тем, как будете ими лакомиться, иначе вместе с витаминами в ваш организм попадут и пестициды.

«Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника нужно быть аккуратными при потреблении этих плодов, потому что от них вероятно усиление симптоматики недугов», — отмечают медики.

Некоторые лекарственные препараты тоже не рекомендуется совмещать с мандаринами, поэтому при приеме каких-либо медикаментов узнайте об их «дружбе» с цитрусами.

После того, как поедите мандарины, прополощите рот простой водой, а вот чистить зубы можно будет только через полчаса.