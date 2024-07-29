Сколько килограммов можно сбросить на арбузной диете

Кому противопоказано вкусное похудение

Арбузная диета является популярным методом похудения, ведь продукт привлекает внимание своим освежающим вкусом и низкой калорийностью. В основе диеты заключено замещение полноценных приемов пищи сочным арбузом, что и позволяет быстро избавляться от лишних килограммов.

«Арбузная диета обычно рекомендуется на срок от 3 до 5 дней, большая продолжительность такого рациона может привести к недостатку необходимых организму питательных веществ. За названный период удается сбросить от 2 до 5 килограммов в зависимости от изначального веса, уровня физической активности и индивидуальных особенностей организма», — говорят диетологи.

При этой диете в день можно съедать от 1,5 до 3 килограммов арбуза. Учтите, что данный объем продукта делят на несколько приемов пищи. Например, можно начинать утро с арбузного смузи, а в течение дня перекусывать кусочками плода. Это поможет не только насытить организм, но и сохранить энергию.





Хотя основной продукт диеты — арбуз, нужно добавить в рацион и другие продукты: включить в меню нежирный йогурт, творог, овощи и нежирные белковые источники — курицу или рыбу. Это поможет избежать дефицита белка и других жизненно важных элементов.

«При арбузной диете необходимо поддерживать водный баланс. Хоть и сам арбуз содержит около 90% воды, рекомендуется дополнительно пить воду — от 1,5 до 2 литров в день. Особенно тем, кто занимается физической активностью», — отмечают врачи.

Помните, что арбузная диета подходит не для всех. Она противопоказана людям с заболеваниями почек, сахарным диабетом, а также тем, кто страдает от аллергии на арбузы. Стоит учесть и то, что люди с проблемами пищеварительной системы могут столкнуться с дискомфортом при высоком поступлении клетчатки в организм.

Перед началом арбузной, да и любой другой диеты важно ориентироваться на индивидуальные особенности здоровья и проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий для себя.