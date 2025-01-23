Некоторые люди выбирают полный отказ от хлеба, опасаясь, что продукт спровоцирует набор веса. Однако хлеб является частью здорового сбалансированного рациона и, вписывая его в суточной калораж, можно не опасаться лишних килограммов.
«Чтобы не пострадала фигура, в хлебе не должно быть сахара и искусственных добавок, отвечающих за усиление вкусовых характеристик. При потреблении двух стандартных кусков хлеба в день можно не бояться, что продукт станет причиной набора массы», — говорят диетологи.
При покупке хлеба следует ознакомиться с его составом — первым среди ингредиентов нужно увидеть цельнозерновую муку, как раз от такого хлеба удастся получить максимум пользы.
Наличие сложных углеводов в хлебе дает организму необходимую энергию, благодаря чему можно не чувствовать усталости в течение дня. Хлеб — это источник витаминов группы В, обеспечивающих нормальное функционирование нервной системы. Еще в хлебе содержатся элементы в виде магния и железа, способствующие укреплению сердца и сосудов.
Читайте также: Не каждый коричневый хлеб является цельнозерновым.
Смотрите после: Свежий хлеб может привести к поломке зуба.