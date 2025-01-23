Сколько хлеба можно съедать в день без вреда

Отказываться от продукта не нужно

Некоторые люди выбирают полный отказ от хлеба, опасаясь, что продукт спровоцирует набор веса. Однако хлеб является частью здорового сбалансированного рациона и, вписывая его в суточной калораж, можно не опасаться лишних килограммов.

«Чтобы не пострадала фигура, в хлебе не должно быть сахара и искусственных добавок, отвечающих за усиление вкусовых характеристик. При потреблении двух стандартных кусков хлеба в день можно не бояться, что продукт станет причиной набора массы», — говорят диетологи.

При покупке хлеба следует ознакомиться с его составом — первым среди ингредиентов нужно увидеть цельнозерновую муку, как раз от такого хлеба удастся получить максимум пользы.

Наличие сложных углеводов в хлебе дает организму необходимую энергию, благодаря чему можно не чувствовать усталости в течение дня. Хлеб — это источник витаминов группы В, обеспечивающих нормальное функционирование нервной системы. Еще в хлебе содержатся элементы в виде магния и железа, способствующие укреплению сердца и сосудов.

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