Сколько часов в день можно ходить в узких туфлях без вреда для здоровья

Какая высота каблука считается максимально допустимой

Узкие туфли, особенно на высоком каблуке, популярны среди женщин, однако их частое ношение негативно сказывается на здоровье ног. Узкие модели обуви способны вызывать не только дискомфортные ощущения, но и серьезные медицинские проблемы.

«Узкие туфли сдавливают пальцы и нарушают их анатомическую структуру, что приводит к болям, натоптышам и мозолям. В долгосрочной перспективе неправильное положение пальцев становится причиной развития бурсита, вальгусной деформации стопы и клиновидных остеофитов», — информируют врачи.

Постоянное ношение высоких каблуков увеличивает нагрузку на переднюю часть стопы и суставы, а это повышает риски появления остеоартрита и других патологий опорно-двигательного аппарата, в том числе проблем с позвоночником. Систематическое использование узких туфель также нарушает работу венозной системы, провоцируя варикозное расширение вен.

«Чтобы здоровье не пострадало, узконосые туфли на каблуке рекомендуется носить не чаще двух раз в неделю и не более трех часов в день — это считается приемлемым пределом. В основном же следует отдавать предпочтение обуви с широким носом и устойчивым каблуком высотой не более 5 см, а также не забывать об ортопедических стельках», — говорят медики.

Если ваши ноги подвергаются серьезным нагрузкам (а ношение неудобной обуви к таковым относится), рекомендуется регулярно посещать ортопеда и контролировать состояние ступней, а также ежедневно выполнять гимнастику для ног.

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