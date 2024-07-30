Узкие туфли, особенно на высоком каблуке, популярны среди женщин, однако их частое ношение негативно сказывается на здоровье ног. Узкие модели обуви способны вызывать не только дискомфортные ощущения, но и серьезные медицинские проблемы.
«Узкие туфли сдавливают пальцы и нарушают их анатомическую структуру, что приводит к болям, натоптышам и мозолям. В долгосрочной перспективе неправильное положение пальцев становится причиной развития бурсита, вальгусной деформации стопы и клиновидных остеофитов», — информируют врачи.
Постоянное ношение высоких каблуков увеличивает нагрузку на переднюю часть стопы и суставы, а это повышает риски появления остеоартрита и других патологий опорно-двигательного аппарата, в том числе проблем с позвоночником. Систематическое использование узких туфель также нарушает работу венозной системы, провоцируя варикозное расширение вен.
«Чтобы здоровье не пострадало, узконосые туфли на каблуке рекомендуется носить не чаще двух раз в неделю и не более трех часов в день — это считается приемлемым пределом. В основном же следует отдавать предпочтение обуви с широким носом и устойчивым каблуком высотой не более 5 см, а также не забывать об ортопедических стельках», — говорят медики.
Если ваши ноги подвергаются серьезным нагрузкам (а ношение неудобной обуви к таковым относится), рекомендуется регулярно посещать ортопеда и контролировать состояние ступней, а также ежедневно выполнять гимнастику для ног.
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