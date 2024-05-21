Склонность к варикозной болезни требует сократить потребление кофе

Кофеманы должны ограничиться тремя чашками напитка в день

Наличие в анамнезе варикозного расширения вен или предрасположенности к такой патологии предусматривает сокращение потребляемого кофе.

«При варикозе истончаются венозные стенки и увеличивается просвет вен, то есть вены становятся шире, а также возрастает вероятность тромбообразования. Кофеин же имеет свойство сужать кровеносные сосуды, что при варикозе нежелательно. Веществом запускается ряд процессов, которые также спазмируют глубокие вены нижних конечностей и уменьшают кровоток в венозном русле, что ведет к тромбозу и воспалению», — сообщают врачи.

Варикоз, конечно, не развивается лишь от обилия кофе в рационе, когда напитком словно пытаются заменить воду. Проблемы с венами начинаются при генетической предрасположенности, слабости венозных стенок, низкой физической активности, беременности, ожирении, длительном пребывании в положении сидя или стоя, травмах или воспалениях вен.

Указать на формирование варикозной болезни могут усталость и тяжесть в нижних конечностях к вечеру, отечность, появление сосудистых звездочек, ночных судорог.