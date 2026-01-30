Склонность к отекам бывает при этих заболеваниях

Какие признаки указывают на необходимость посещения врача

Склонность организма к отечности проявляется различными симптомами, которые свидетельствуют о нарушении нормального оттока жидкости и могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Среди признаков выделяют: ощущение тяжести и дискомфорта в ногах, особенно вечером или после длительного пребывания на ногах; появление следов от обуви или чулочно-носочных изделий на коже; увеличение объема тканей конечностей; усталость в ногах; чувство распирания; болезненность кожи над участком отека; отечность лица и век утром после сна; набухшие пальцы рук — когда кольца становятся тесными; повышенную утомляемость и снижение работоспособности.

Отеки могут возникнуть ввиду физиологических факторов, среди них обычно обозначают беременность и предменструальный синдром у женщин, длительное пребывание в положении стоя или сидя, жаркую погоду и недостаток физической активности.





«Патологические состояния, которые могут проявляться отечностью и требуют врачебного контроля, — это заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность), болезни почек (нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность), нарушения венозного кровообращения (варикозное расширение вен нижних конечностей), эндокринные патологии (гипотиреоз, сахарный диабет), аллергические реакции, прием некоторых лекарственных препаратов (гормональных или антигипертензивных средств, антидепрессантов)», — говорят терапевты.

Чтобы избавиться от отечности, главное, что нужно сделать, — это выявить ее причину и воздействовать на провоцирующий фактор. Также рекомендуется изменение образа жизни: нужны регулярная физическая активность (ходьба, плавание, йога), контроль массы тела и сбалансированное питание, ограничение потребления соли и соленых продуктов, уменьшение количества выпиваемой жидкости перед сном, ношение удобной обуви и компрессионного трикотажа при варикозном расширении вен.





Важно! При наличии заболеваний сердца, сосудов или почек врач назначает специальные лекарственные препараты, способствующие выведению лишней жидкости из организма, — диуретики. Самостоятельное применение лекарств недопустимо!

В перечне вариантов борьбы с отечностью есть и народные средства, например: травяные настои и отвары (подходят ромашка, мята, шиповник), ванночки для ног с морской солью или травами, использование мазей и кремов на основе конского каштана или гепарина. Но и эти меры следует согласовывать с доктором, поскольку самолечение может привести к ухудшению состояния здоровья.

