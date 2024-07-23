«Синдром менеджера»: кто может пострадать от нового психического расстройства

К его развитию приводит продолжительный стресс

Медики отмечают пополнение в перечне психических расстройств — новой проблемой людей становится «синдром менеджера», от которого страдают офисные работники, ведущие сидячий образ жизни.

«Формируется синдром при хроническом стрессе, лишающем человека всех сил. При этом возникает одержимость работой, когда вместо того, чтобы дать себе передышку от дел, человек все больше нагружается служебными обязанностями. Конечно, страдает сон и появляются напряжение и раздражительность», — предупреждают специалисты.

В конечном итоге человеку грозит нервный срыв и следующая за ним полная апатия, а также нарушенная коммуникация даже с близкими людьми.

Если вы испытываете постоянный стресс, связанный с профессиональной деятельностью, стоит обратиться к психотерапевту и скорректировать свое состояние, пока организм не столкнулся с выгоранием.