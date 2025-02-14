Симптомы врожденного порока сердца у ребенка

Почему развивается такая патология

Врожденные пороки сердца занимают первое место среди заболеваний детской кардиологии. Этот дефект строения сердца возникает еще при развитии плода и ведет к неправильной работе органа и нарушению внутрисердечной гемодинамики.

«Чаще всего порок сердца диагностируют в раннем возрасте, однако бывают случаи установления диагноза у детей постарше. Это связано с различными факторами. Например, открытый артериальный проток должен функционировать внутриутробно и может оставаться открытым до трех месяцев, после чего обычно закрывается самостоятельно. Однако, если в старшем возрасте мы обнаруживаем открытый артериальный проток, это говорит о врожденном пороке сердца», — информирует кардиолог Челябинской Детской городской клинической больницы № 8 имени А. Невского Наталья Бирюк.

Заподозрить наличие врожденного порока сердца у ребенка можно по:

• цианозу — синюшности кожи;

• выраженной бледности;

• недостаточному весу;

• частым простудным заболеваниям;

• слабой переносимости физических нагрузок, соответствующих возрасту;

• увеличению размеров сердца;

• изменению сердечных тонов;

• появлению шумов в сердце;

• нарушению пульса на руках;

• ослабленному пульсу на бедренной артерии или его отсутствию;

• изменению артериального кровяного давления;

• деформации грудной клетки;

• нарушению ритма сердца;

• любым патологическим изменениям на электрокардиограмме (ЭКГ);

• необычным изменениям, выявленным на рентгенограмме грудной клетки.

Стоит отметить, что иногда врожденный порок сердца выявляется даже без наличия явной симптоматики.

Что вызывает патологию? Врожденный порок сердца часто развивается по причине хромосомных аномалий или мутации в рамках одного гена, из-за вредных привычек родителей, болезней матери — прогрессирующей эпилепсии, неконтролируемого течения сахарного диабета, обострения хронического цистита или пиелонефрита, фенилкетонурии, краснухи, ветрянки и других патологий, приводящих к формированию пороков сердца на ранних сроках беременности. Провокатором становится и лечение некоторыми препаратами, поэтому всегда важно обсуждать с врачом любую медикаментозную терапию. Также на развитии пороков сказывается наследственная предрасположенность, а еще дефицит фолиевой кислоты у матери в первом триместре беременности.