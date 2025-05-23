Симптомы дефицита йода у детей

Состояние щитовидной железы играет важную роль в общем самочувствии

Йод необходим щитовидной железе для полноценного функционирования и выработки гормонов, регулирующих обмен веществ, рост и развитие организма ребенка. Нехватка йода у детей опасна задержкой физического и умственного развития, снижением иммунитета, проблемами с памятью и вниманием.

«У детей дефицит йода проявляется постепенно и часто остается незамеченным родителями. К основным признакам относят быструю утомляемость и слабость, увеличение щитовидной железы, резкие изменения веса, задержку роста, сухую кожу, ломкие волосы, отеки, дрожь в руках, потливость, тахикардию, вялость, сонливость, медлительность либо гиперактивность, раздражительность, плаксивость, ухудшение памяти, снижение успеваемости в школе, задержку речевого или умственного развития у малышей», — говорит эндокринолог детской городской клинической поликлиники № 8 имени А. Невского в Челябинске Айгуль Куйбакова.

При обнаружении у ребенка такой симптоматики следует сдать общий анализ крови и записаться к детскому эндокринологу.

Важно! Давать ребенку йодсодержащие препараты без назначения врача нельзя.

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